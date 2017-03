Bắt giam người lái thuyền bị lật khiến ba cháu bé thiệt mạng

Qua xác minh ban đầu, Bính không có bằng lái tàu thủy, không có chứng chỉ hành nghề lái tàu thuyền. Thế nhưng Bính đã tự ý lấy ghe chở cá để chở người gây hậu quả nghiêm trọng.



Quang cảnh Hồ Trị An. Ảnh: Ảnh: Junsjazz/mytuor.vn

Trước đó, sáng 7-6, một nhóm người từ huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) thuê xe ô tô đến thăm người quen tên Biển tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu. Tại đây, sau khi ăn uống, nhóm người khoảng hơn chục thành viên có ý định sử dụng thuyền bơi ra lòng hồ Trị An chơi. Bính đã xung phong dùng ghe chở mọi người đi. Do người đông nên Binh chia làm hai chuyến. Chuyến thứ nhất, Bính chở sáu người ra đảo ngoài lòng hồ Trị An an toàn. Tuy nhiên chuyến thứ hai chở chín người, khi thuyền ra giữa hồ thì gặp mưa gió nên bị lật. Trên thuyền lúc này có ba em bé không biết bơi nên bị chìm gồm: Trần Vũ Kiều Nga (6 tuổi), Trần Thị Cẩm Tú (6 tuổi) và Trần Quốc Bảo (3 tuổi).

Sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu, song ba nạn nhân đã tử vong.