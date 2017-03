Bắt giữ 4.000 con chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc

Thông tin từ thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an quận Đống Đa (Công an thành phố Hà Nội) đã bắt giữ số lượng lớn chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc, đang trên đường vận chuyển từ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội để tiêu thụ.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện một chiếc xe tải ở khu Vực Móng Cái (Quảng Ninh) có nhiều dấu hiệu khả nghi, các trinh sát đã theo dõi, bám theo chiếc xe này thì thấy tài xế cho xe chạy theo hướng về Hà Nội.



Số chim bồ câu bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khi chiếc xe tải này dừng ở khu vực chợ Ngã Tư Sở, thuộc phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra chiếc xe và phát hiện trên xe chở số lượng lớn chim bồ câu.

Tại đây, tài xe kiêm chủ hàng tên Trần Quốc Tuấn (26 tuổi) trú tại xã Hải Tiến, TP. Móng Cái, (Quảng Ninh) đã không xuất trình được được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy tờ kiểm dịch của số chim bồ câu trên xe.

Theo lực lượng chức năng, chiếc xe này vận chuyển gần 4.000 con chim bồ cầu, tương đương 1,2 tấn.

Trên các sọt nhựa vận chuyển số bồ câu này, có in hình và tem mác chữ Trung Quốc. Tài xế cho biết, số chim trên được gom tại khu vực biên giới Móng Cái, sau đó chở về Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số chim bồ câu này để xử lý theo quy định.