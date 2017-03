Bắt kẻ giả danh cảnh sát chiếm đoạt tài sản

(PL)- Cơ quan Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) vì có hành vi chiếm đoạt tài sản.