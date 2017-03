Bắt kẻ trộm SH lộ ra ‘ổ’ xe gian

Ngày 10-8, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã thưởng nóng cho Công an xã Điện Thắng Nam và một số hộ dân về thành tích giúp lực lượng chức năng khám phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh do Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ huyện Đắc Hà, Kon Tum) cầm đầu. Nghĩa chính là đối tượng đã gây ra vụ dùng súng tự chế cướp xe SH gây chấn động ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế (báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).

Thuê nhà chứa xe gian

Cuối tháng 7-2015, Nghĩa và Trần Công Tây (ngụ xã Điện Thắng Nam) bàn bạc nhau đến thuê nhà bà A. ở cùng địa phương để làm nơi cất giấu xe máy trộm cắp. Để tránh bị dòm ngó, Tây sơn sửa, dán kín các cửa sổ để bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Nếu hàng xóm thắc mắc thì Tây nói thuê để làm nơi nuôi dế, bán cho các quán nhậu.

Theo Công an xã Điện Thắng Nam, mặc dù hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng Tây sử dụng các loại xe máy đắt tiền để đi lại. Cứ vài hôm Tây đổi xe mới một lần. Ngoài ra, Tây còn bán lại cho em ruột mình một chiếc Air Blade với giá bèo nên lực lượng chức năng nghi vấn. Sáng 7-8, khi Tây điều khiển một chiếc xe SH về địa phương, Công an thị xã Điện Bàn đã mời Tây lên để làm rõ. Qua đấu tranh ban đầu, Tây khai ra đường dây trộm cắp xe máy do Trần Văn Hoàng (tên thật là Nguyễn Văn Nghĩa) cầm đầu. Tiến hành khám xét tại căn nhà thuê của Tây và Nghĩa, công an đã thu giữ bảy chiếc xe máy các loại (trong đó có năm xe SH, một xe Air Blade và một Exciter). Số xe máy đắt tiền này do Nghĩa và Tây trộm ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế…

Căn nhà ở Điện Thắng Nam do Nghĩa, Tây thuê làm nơi cất giấu xe máy trộm cắp.





Chiếc SH Nguyễn Văn Nghĩa trộm và bị phát hiện dẫn đến việc phải chạy trốn.Ảnh: LT

Sa lưới trên đường chạy trốn

Vào ngày 6-8, Nghĩa gọi điện thoại cho Tây báo vừa trộm được một chiếc xe máy ở Thừa Thiên-Huế, bảo Tây ra nhận “hàng” đem về cất giấu. Trên đường quay lại Quảng Nam, cả hai phát hiện chiếc SH của anh Lê B. đang đậu hớ hênh nên Nghĩa bảo Tây về trước, còn Nghĩa ở lại tìm cách trộm xe SH. Khi Nghĩa vừa dắt trộm chiếc SH ra cổng thì bị anh B. phát hiện hô hoán và cùng mọi người truy đuổi. Bị truy đuổi gắt gao, Nghĩa liền rút khẩu súng tự chế giấu trong người ra bắn trả nhưng không ai bị thương rồi quăng xe chạy vào rừng lẩn trốn. Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ bao vây truy tìm kẻ gian có súng. Sau gần 30 giờ trốn chạy, Nghĩa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực Đá Bạc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). Còn Tây khi chạy chiếc xe mới trộm được về đến Quảng Nam thì cũng bị công an đón lõng bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu, số xe trộm cắp được, Tây và Nghĩa làm giả giấy tờ, biển số rồi mang đi tiêu thụ. Mỗi chiếc xe máy Nghĩa trộm cắp mang về cất giấu thì Tây sẽ được nhận 1 triệu đồng. Tây còn khai chỉ quen biết Nghĩa qua mạng xã hội, sau đó mới “hợp tác” đi trộm cắp xe. Hiện Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) và Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.