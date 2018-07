Bắt ma túy ở quận 12, thu 2 khẩu súng quân dụng

Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 12 vừa chuyển hồ sơ cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) điều tra thêm đối với Huỳnh Khải (31 tuổi, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.



Huỳnh Khải mua súng quân dụng với lý do phòng thân. Ảnh: CA

Khoảng 15 giờ 30 chiều 9-7, công an kiểm tra căn hộ 7.11 chung cư Thái An (phường Trung Mỹ Tây) do Khải làm chủ.

Tại đây, công an thu giữ nhiều ma túy cùng 2 khẩu súng quân dụng, 32 viên đạn quân dụng cùng 9 viên đạn bi; 6 điện thoại di động; 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.



Tang vật mà cơ quan công an thu giữ được tại nhà riêng của Khải. Ảnh: CA cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Khải thừa nhận hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Người này còn khai đã lên mạng tìm kiếm và mua thêm 2 khẩu súng quân dụng cùng đạn để sẵn bên mình, phòng khi có chuyện bất trắc.