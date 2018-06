Bắt một người trộm bò theo lệnh truy nã

Ngày 21-6, Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ được Rah Lan Son (36 tuổi, trú xã Chư Mố). Son bị bắt theo lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.



Rah Lan Son khi bị bắt

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 20-8-2017, ông Ksor Biơnh (xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa) trình báo về việc gia đình ông bị mất trộm 1 con bò trị giá khoảng 10 triệu đồng. Con bò này sau đó được tìm thấy trong tình trạng bị buộc tại một bụi cây ở khu vực rẫy xã Chư Mố.



Công an huyện Ia Pa đã tổ chức điều tra và phát hiện người trong xã Chư Mố là Rah Lan Krik (38 tuổi), Kpă Ân (29 tuổi) là nghi phạm nên ra lệnh bắt. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi dắt trộm con bò của ông Biơnh. Cùng tham gia còn có Rah Lan Son và Rah Lan Non (xã Chư Mố)

Hiện, Công an huyện Ia Pa tiếp tục truy bắt Rah Lan Non.