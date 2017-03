Bắt một phụ nữ bán ma túy cho con nghiện

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Trưa ngày 6-7 các hiệp sĩ thuộc Đội Phòng Chống Tội Phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) phối hợp cùng đội phòng chống tội phạm phường An Bình và công an thị xã Dĩ An đã bắt quả tang đối tượng Vũ Thị Toản (43 tuổi, quê Đồng Nai) đang bán ma túy cho các con nghiện tại khu phố Tân Hòa (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An).

Cơ quan chức năng thu giữ trong người Toản phát hiện 8 ống nhựa được hàn kính 2 đầu bên trong chứa chất bột màu trắng nghi ma túy. Khám xét nơi ở của Toản lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 ống nhựa bên trong chứa ma túy. Toản khai bán một ông nhựa chứa ma túy lời 500 ngàn đồng.

Hiện công an thị xã Dĩ An đang điều tra làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của Toản.