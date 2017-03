Bắt người nhốt ba công an trong nhà

Trước đó, hôm 10-2 (mùng 3 tết Nguyên đán), Công an xã Vĩnh Long nhận được tin từ quần chúng nhân dân về hành vi gây rối trật tự công cộng tại nhà riêng của ông Nhàn. Khi tổ công tác gồm ba người là các ông Hà Viết Oai, Trịnh Viết Hưng (đều là phó công an xã) và một người nữa xuống để giải quyết vụ việc thì bị ông Nhàn chửi bới, lăng mạ, rồi dùng khóa cửa nhốt cả ba công an xã vào trong buồng nhà mình. Sự việc chỉ được giải quyết khi có sự can thiệp của công an huyện… Vũ Đình Nhàn sau đó khai nhận do nhậu say nên không làm chủ được bản thân.