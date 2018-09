Bắt nhiều mô tô không nguồn gốc đang được đưa vào TP.HCM

Ngày 18-9, Trung tá Đặng Phúc Xuân, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Huế, cho biết đơn vị đang phối hợp Đội Cảnh sát hình sự làm rõ nhiều xe mô tô trị giá lớn không có nguồn gốc xuất xứ.



Số xe bị phát hiện

Trước đó, qua công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an phát hiện ô tô 75H-5903 do Đặng Văn Du (48 tuổi, trú tại đường Chi Lăng, TP. Huế) lái vi phạm lỗi xe lắp thùng không đúng thiết kế. Lực lượng chức năng kiểm tra thì thấy trên xe vận chuyển 4 mô tô có gắn biển số nhưng không có đăng ký xe, không có nguồn gốc xuất xứ.

Ban đầu tài xế khai nhận được thuê vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế để tiếp tục đưa đi TP.HCM tiêu thụ.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế đã phát hiện bắt giữ xe ô tô vận chuyển 600 chai rượu ngoại, trị giá hàng trăm triệu đồng. Số rượu này không có hoá đơn chứng từ.