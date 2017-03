Bắt nhóm chuyên bán heroin cho tài xế

“Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng vừa triệt phá một nhóm chuyên cung cấp ma túy cho người nghiện, trong đó có cả tài xế và phụ xe container tại khu vực ngã tư Metro. Nhóm này hoạt động rất tinh vi, do một người từng thụ án tù giam 20 năm về tội buôn bán chất ma túy cầm đầu” - chiều 4-9, Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, thông tin.

Theo báo cáo của Công an quận Hồng Bàng, lúc 16 giờ 10 ngày 30-8, Công an quận Hồng Bàng cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Tuyết (phường An Biên, quận Lê Chân) và Đinh Mạnh Cường (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) đang bán ma túy tại khu vực Sở Dầu. Tang vật thu giữ gồm 1,93 g methamphetamine; 6,47 g heroin và hơn 1,5 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, người trực tiếp chỉ đạo chuyên án, thông tin: “Khu vực ngã tư Metro là tụ điểm rất phức tạp về ma túy của quận Hồng Bàng. Chúng tôi đã ra quân ba lần để bắt các nhóm chuyên cung cấp ma túy cho người nghiện, các tài xế container và phụ xe. Tuy nhiên, cứ bắt xong nhóm này thì lại có nhóm khác thay thế. Chúng tôi đã làm công tác trinh sát rất lâu để lập chuyên án phá tận gốc ổ ma túy này”.

Đinh Mạnh Cường (trái) tại cơ quan điều tra và Nguyễn Thị Tuyết. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo Đại tá Cường, cái khó nhất của chuyên án này là kẻ cầm đầu quá lão luyện. Nguyễn Thị Tuyết từng bị phạt 20 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuyết mới trở về địa phương tháng 9-2014, sống với Đinh Mạnh Cường như vợ chồng và lập tức biến nơi ở của Cường thành nơi cất giấu ma túy. Do có nhiều kinh nghiệm, Tuyết không bao giờ nhầm lẫn giữa người nghiện và người bình thường nên các trinh sát rất khó tiếp cận.

Hằng ngày, các đàn em của Tuyết tỏa đi phân phối ma túy cho các tài xế container đoạn trung chuyển đường 5 với quận Hồng Bàng. “Đây là một trong những nguyên nhân khiến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên khu vực đường 5. Qua vụ án này, tôi thấy nổi lên một vấn đề nhức nhối: Vì sao có nhiều tài xế container phải dùng ma túy? Phải chăng vì họ quá áp lực với công việc?” - Đại tá Cường băn khoăn.