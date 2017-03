Bắt tài “gấu” - đối thủ băng Hai Chi

Ngày 5-8, theo nguồn tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt giữ Võ Đức Tài (tức Tài “gấu”, một tay giang hồ nổi tiếng ở tỉnh Bình Thuận) theo lệnh truy nã. Tài bị cảnh sát truy nã tội phạm bắt tại BV 115 (quận 10, TP.HCM) khi đang vào thăm mẹ ruột bị bệnh nặng đang điều trị tại đây.

Theo hồ sơ công an, tháng 10-2011, Tài “gấu” đã cầm đầu băng nhóm gây ra một vụ án cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn. Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Tài trên toàn quốc. Vốn là giang hồ cộm cán, quen biết “chiến hữu” nhiều nơi nên việc truy bắt Tài vô cùng khó khăn.

Mới đây, ngày 1-8, nhận tin Tài sẽ xuất hiện tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm mẹ đang bị bệnh nặng. Tuy nhiên, khi một tổ trinh sát âm thầm đến đây mai phục thì Tài đã thuê xe đưa mẹ vào TP.HCM. Lần theo hồ sơ chuyển viện, tổ trinh sát tốc hành bay vào TP.HCM bắt gọn Tài tại BV 115.

Tài “gấu” (ngồi bên phải) tại phiên tòa xét xử Hai Chi và đồng bọn. Ảnh: PN

Tài “gấu” được xem là một giang hồ có số má tại tỉnh Bình Thuận, từng là “kẻ thù số một” của Hai Chi và băng nhóm “đồi hoa mai” tại huyện Hàm Tân. Vào tháng 5-2000, khi băng nhóm Hai Chi vẫn còn lộng hành tác oai tác quái tại địa bàn Hàm Tân thì Tài “gấu” xem như cái gai trong mắt của “đại ca” Hai Chi.

Giữa hai bên xảy ra đụng độ trong lần đàn em Hai Chi cưỡng đoạt xe mô tô chở gỗ lậu của một phụ nữ. Nghe tin, Tài “gấu” đã xua đàn em vác mã tấu rượt đuổi băng nhóm Hai Chi chạy trối chết, lấy lại chiếc xe cho người phụ nữ này. Cảm phục trước hành vi nghĩa hiệp của Tài, Hai Chi đã giả vờ xuống nước xin lỗi cầu hòa nhằm lôi kéo Tài vào băng nhóm nhưng gã “giang hồ lãng tử” này đã từ chối.

đỉnh điểm vào tháng 4-2004, Thơ “đen”, một đồng bọn của Tài “gấu”, đang uống cà phê tại xã Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) đã bị nhóm đàn em của Hai Chi dùng búa đập vào chân gây chấn thương. Hay tin đàn em Thơ “đen” bị dằn mặt, lập tức Tài “gấu” tuyên bố sẽ xóa sổ băng nhóm “đồi Hoa Mai” của Hai Chi. Tuy nhiên, nhóm Tài chưa kịp thực hiện thì đêm 6-4-2005, Nguyễn Thanh Sang (con trai Hai Chi) đã cùng ba sát thủ đến quán cà phê Gió Bụi (Tân Lập, Hàm Thuận Nam) gây sự rồi cầm mã tấu chém rụng cả hai cánh tay của Tài “gấu”. Rất may nhân viên quán cùng những người xung quanh can thiệp, nhặt hai cánh tay của Tài cho vào thùng lạnh bảo quản và cấp cứu kịp thời, Tài được nối lại hai tay thành công.

Sau vụ Tài “gấu” bị chém rụng hai tay, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận lập chuyên án triệt phá băng nhóm Hai Chi (báo Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài phản ánh). Kết quả điều tra về băng nhóm Hai Chi có 17 người bị khởi tố, bắt giam, riêng gia đình Hai Chi có đến năm người lãnh án khi gây ra hàng chục vụ án dã man tại địa phương.

Liên quan đến hành vi bảo kê cho băng nhóm Hai Chi, có một trung tá, phó Công an huyện Hàm Tân và một đại úy cũng bị tước danh hiệu CAND và xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra còn có một số cán bộ công an khác thuộc Công an tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật.

