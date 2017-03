Bắt xe tải chở 6 tấn nội tạng và bì lợn hôi thối

(PL)- Chiều 16-11, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết cơ quan này đã bàn giao tang vật 14 bao tải chứa nội tạng động vật và bì lợn hôi thối, tổng cộng sáu tấn, cho Trạm Kiểm dịch động vật Bắc Nghệ An xử lý tiêu hủy.

Trước đó, công an bắt giữ số tang vật trên từ xe tải biển số 18B-002.01. Tài xế là Trần Ngọc Thoan (46 tuổi, trú huyện Nam Trực, Nam Định) không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số hàng trên. • Sáng 15-11, tại chợ đầu mối TP Vinh (Nghệ An), lực lượng quản lý thị trường tỉnh bắt quả tang xe tải biển số 17C-052.45 đang bốc dỡ rau, củ quả lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ. Trên xe có 860 kg bắp cải, 780 kg cải thảo, một tấn cà rốt. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã tịch thu để tiêu hủy và xử phạt lái xe 15 triệu đồng. Đ.LAM