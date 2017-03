Bé trai 2 tuổi chết bất thường dưới kênh

Chiều 2-9, thông tin từ Công an xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan chức năng đã hoàn thành các thủ tục bàn giao thi thể bé trai VMK (SN 2014, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh) về cho gia đình nạn nhân an táng sau khi được lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện công an tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé K.





Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, chiều 1-9, gia đình anh Võ Văn Tiền (SN 1982, cha ruột cháu K.) đến trình báo Công an xã Đông Thạnh vụ việc cháu K. bỗng dưng mất tích.

Theo trình bày của gia đình, sáng 1-9, bà nội bé K. rào chuồng vịt nên anh trai bé K. (14 tuổi) đang trông chừng em liền chạy tới giúp. Khoảng 30 phút sau quay lại thì gia đình phát hiện bé K. không còn trên võng. Gia đình tri hô và cùng hàng xóm tổ chức tìm kiếm bé K. nhưng không thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã cử người xuống nắm tình hình, xác minh vụ việc và phối hợp tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 2-9 người dân phát hiện thi thể cháu K. trên dòng kênh Đồng Đế thuộc ấp Thạnh An - cách nhà nạn nhân gần 1 km. Đây là đoạn đê nhỏ hẹp rất khó khăn cho việc đi lại, nhất là với chú bé hai tuổi.