Bé trai bị bỏ rơi, được nữ cảnh sát cho bú 'cứu đói'

Ngày 10-6, mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một bé trai đang được nữ cảnh sát tại Hà Nội cho bú vì quá đói. Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra tại phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội), bé trai trong bức ảnh bị người thân bỏ rơi, còn nữ chiến sĩ cảnh sát là cán bộ công an phường sở tại.



Bé trai được nữ cảnh sát cho bú "cứu đói". Ảnh: FB



Ngay khi đăng tải, hình ảnh trên được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm phục trước hành động ấm áp của vị nữ cảnh sát, đồng thời kêu gọi ai là người thân của bé trai hãy đến nhận.

Liên quan đến vụ việc, chiều 6-10, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Thanh, Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2, cho biết sự việc diễn ra vào khoảng 15 giờ ngày 5-10.

Thời điểm trên, Công an phường Mỹ Đình 2 nhận được tin báo về việc phát hiện một cháu bé khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường. Ngay sau đó, đơn vị cử cán bộ có mặt tại nhà nghỉ và đưa cháu bé về chăm sóc.

Theo ông Thanh, cháu bé bị bỏ rơi là một bé trai khoảng 7 tháng tuổi, rất bụ bẫm và khoẻ mạnh.

Tại trụ sở công an, do không được ăn nên bé trai nhanh chóng đói. May mắn, Công an phường Mỹ Đình 2 cũng đang có một cán bộ công an là Thiếu úy L. đang nuôi con nhỏ nên lập tức cho bé trai bú “cứu đói”.

Kể từ thời điểm đó, ngoài việc chăm sóc con, Thiếu úy L. tiếp tục cho bé trai bú.

Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết hiện đơn vị đang báo cáo cấp trên để tìm biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc cho cháu bé.