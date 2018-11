Bị bắt vì mua bé 20 ngày tuổi giá 40 triệu

Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ vợ chồng Ven Thị Xy (33 tuổi), Moong Văn Thoại (38 tuổi, chồng của Xy) và Cụt Thị Tha (32 tuổi, cùng trú huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, rạng sáng 18-11, chị Tha ôm một bé sơ sinh lên xe ô tô khách để đi ra Hà Nội. Lúc này, trên xe trẻ sơ sinh quấy khóc, nhưng Tha không cho bé bú và Tha có biểu hiện lạ, nên người dân nghi ngờ báo lên Công an huyện Con Cuông.



Ven Thị Xy , Moong Văn Thoại và Cụt Thị Tha tại cơ quan công an. Ảnh: Tường Vy.



Ngay lập tức Công an huyện Con Cuông phối hợp Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), ra tín hiệu yêu cầu xe khách dừng lại để kiểm tra thì Tha cho rằng đứa trẻ là con đẻ của Tha.

Công an yêu cầu Tha ôm đứa trẻ về trụ sở để làm rõ, Tha vẫn nhận đứa trẻ là con, nhưng đứa trẻ khóc thì không dỗ dành được. Sau đó Tha đã thừa nhận đứa trẻ không phải con đẻ của Tha.



Tha cũng khai nhận đã cùng Xy và Thoại dụ dỗ mẹ của bé là Ven Thị L. (25 tuổi, trú Nghệ An) bán con (mới 20 ngày tuổi) với giá 40 triệu đồng, để bán cho một phụ nữ đưa ra Hà Nội. Với việc mua trẻ sơ sinh, Tha được hưởng tiền công 5 triệu đồng, vợ chông Thoại được 3 triệu đồng. Sau khi chị L. đồng ý bán và bàn giao con, Tha ôm đứa trẻ đi bàn giao cho một phụ nữ thì bị bắt giữ.

Từ lời khai của Tha, công an bắt giữ vợ chồng Thoại và Xy. Được biết, chị L. có hoàn cảnh khó khăn, học hết tiểu học nghỉ học ở nhà làm nông.

Các cán bộ công an huyện Con Cuông đã bàn giao cháu bé cho chị L. và giao người mẹ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con.