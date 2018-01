Bị đạn bắn găm vào người 9 ngày, chưa thể mổ lấy ra

Ngày 14-1, Công an xã Nam Xuân và Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục xác minh, điều tra, truy tìm người đã dùng súng bắn khiến đạn chì lạc găm vào người anh Phạm Thọ Đông (trú xóm 8, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn).



Anh Phạm Thọ Đông.

Theo anh Đông trình báo, ngày 5-1, khi đang làm đồng trên cánh đồng hoa màu Cửa Trang (xã Nam Xuân) bỗng nghe tiếng tạch rồi anh nghe đau nhức khu vực túi quần trước rồi máu chảy ra.

Anh Đông quan sát nhưng không thấy người nào. Anh Đông cố đi về nhà nhưng quá đau nên anh gọi điện thoại cho người thân đón anh về đưa lên BV đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán: "Bệnh nhân đang làm đồng thì bị đạn từ đâu bay đến găm vào mông (P) gây vết thương chảy máu...". Tuy nhiên, các bác sĩ không thể phẫu thuật gắp đầu đạn ra khỏi mông anh Đông.

Cánh đồng nơi đạn lạc vào người anh Đông.



Đến ngày 8-1, anh Đông được chuyển lên BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu, điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán: "Dị vật cản quang chân hông (P) do hỏa khí"; phương pháp điều trị nội khoa. Do đầu đạn găm sâu và nằm ở vị trí "hiểm" nên các y bác sĩ cũng chưa thể phẫu thuật lấy đầu đạn ra bởi nếu phẫu thuật lo sợ ảnh hưởng đến các bộ phận khác.



Do vậy, hiện BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An đã cho anh Đông ra viện và "hẹn tái khám vào ngày 2-2-2018 hoặc đến bất kỳ thời gian nào trước ngày hẹn khám lại nếu có dấu hiệu bất thường".

BV đa khoa Nam Đàn chẩn đoán, điều trị cho anh Đông.



Anh Đông buồn rầu nói: "Kẻ nào đó bắn trúng tôi thì đã trốn chạy, không đưa tôi đi cấp cứu. Giờ đầu đạn nằm trong người nên trời rét và mỗi khi tôi trở người là đau nhức. Sắp tới tôi phải ra bệnh viện ở Hà Nội xem có phẫu thuật lấy đầu đạn ra được không. Tôi đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, truy tìm người bắn súng khiến đạn găm vào người tôi. Công an xã Nam Xuân đã đến gặp tôi để tôi tường trình lại sự việc, vào cuộc làm rõ".

Sau sự việc trên, người dân xã Nam Xuân bức xúc, lo sợ, hoang mang khi thời gian gần đây nhiều người ngang nhiên mang súng đến săn bắn chim, thú hoang dã. Việc dùng súng đi săn vừa tàn phá môi trường sinh thái, vừa gây mất an toàn cho người dân.