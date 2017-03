Bi kịch gia đình từ vụ chồng sát hại vợ sau 3 ngày đi tìm việc làm

Nhà tắm nơi phát hiện chị Bé tử vong

Trong vụ án Võ Văn Luận (29 tuổi) sát hại vợ mình là chị Lê Thị Bé (24 tuổi, cùng quê An Giang) tại một căn nhà trọ mới thuê được 3 ngày ở khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)khiến dư luận không khỏi thương xót cho số phận của nạn nhân và những đứa trẻ thơ con của cặp vợ chồng trẻ này bởi đã sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ, rời xa cha.

Cùng quê An Giang và ở gần nhà, Luận và chị Bé đã thương mến nhau, tình yêu này được đánh dấu bằng một đám cưới đơn giản. Lần lượt sau đó, hai đứa con chào đời, cuộc sống ở vùng quê nghèo ngày càng khốn khó nên cặp vợ chồng này phải gửi con (6 tuổi và 20 tháng tuổi) cho người thân để đến Bình Dương xin làm công nhân.

Ngày 15/4, được sự giúp đỡ của một người trong họ, vợ chồng chị Bé thuê được một căn phòng trọ nhỏ ở ngày ở khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An), ngay sau đó, cả hai người đi khắp các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng để nộp hồ sơ, may mắn, chị Bé được một công ty nhận và hẹn đến làm việc vào ngày thứ 2 (tức ngày 21/4 – PV). Riêng Luận vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.

Trong khoảng thời gian chờ đến ngày đi làm việc, giữa chị Bé và chồng mình đã xảy ra mâu thuẫn. Đêm 17/4, người dân trong dãy nhà trọ nghe tiếng cãi vã nhưng do phòng của chị Bé mới chuyển đến và nghĩ đó là chuyện riêng của mỗi gia đình nên không ai can thiệp. Đến sáng 18/4, bà Trương Thị Ư (bà con với vợ chồng Luận) sang phòng của chị Bé để lấy đồ thì thấy cửa khóa ngoài.

“Qua tới nơi thấy cửa phòng trọ khóa ngoài nên tôi chạy về lấy chìa khóa để mở cửa. Vì phòng trọ này, vợ chồng thằng Luận mới lên đây thuê được 3 ngày và chưa mua khóa nên tôi cho mượn ổ khóa. Vừa mở cửa bước vào, tôi giật mình thấy có ai đó đang nằm trong phòng tắm. Lại gần, tôi mới tá hỏa khi biết cháu gái mình đã nằm chết” – Bà Ư kể lại.

Nhận tin báo, công an địa phương và các đơn vị nghiệp công an tỉnh Bình Dương cùng vào cuộc làm rõ. Khi lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi thì nhận được tin báo từ công an thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) thông báo về việc Võ Văn Luận đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi bóp cổ chết vợ mình. Bước đầu, Luận khai, rạng sáng 18/4, trong quá trình xảy ra mâu thuẫn với vợ, đối tượng này không giữ được bình tĩnh nên xông vào bóp cổ vợ đến chết, sau đó hắn bỏ ra ngoài khóa cửa rồi trốn về quê.

Vụ án khiến cả khu nhà trọ bàng hoàng

Đến sáng cùng ngày, Luận gọi điện thoại cho chị của vợ về việc sát hại chị Bé rồi bỏ điện thoại ở nhà ra công an đầu thú. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ công an An Giang, một tổ công tác của công an tỉnh Bình Dương đã lên đường đi An Giang để di lý đối tượng Luận về xử lý theo quy định của pháp luật.

“Chỉ khổ cho hai đứa nhỏ con của chúng nó bây giờ nheo nhóc, không ai nuôi dưỡng lại phải phụ thuộc vào những người già. Còn bà ngoại của chúng, khi nghe tin con gái chết đã khóc ngất ở dưới quê. Bà ấy cũng muốn lên đây đưa xác con về quê chôn cất nhưng không có đủ tiền để bắt xe đò từ dưới quê lên”. - Bà Ư nghẹn ngào.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ.

Theo Trung Kiên (Dân trí)