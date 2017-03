Bị phạt 3,5 triệu đồng vì kề dao vào cổ người khác

Ngày 3-10, Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Hùng Việt (19 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) do đã có hành vi gây thương tích nhẹ cho người khác.



Cụ thể, Việt bị Công an phường Long Bình Tân lập biên bản xử phạt số tiền 3,5 triệu đồng vì đã có hành vi chặn đường rồi dùng dao kề vào cổ anh ĐQL (39 tuổi, ngụ tại xã An Hòa, TP Biên Hòa) đe dọa khiến anh này hoảng loạn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 1-10, tại khu vực đường vành đai 309 thuộc khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Việt đã chặn đường và gây sự với anh ĐQL do nghĩ rằng anh này đã có quan hệ tình cảm với chị TTAĐ (ngụ xã An Hòa, TPBiên Hòa) là bạn gái cũ của Việt. Việt đã dùng dao kề vào cổ anh L. đe dọa, khiến anh này hoảng loạn. Tuy nhiên, khi được mọi người can ngăn, Việt đã thả anh L. ra.

Sự việc sau đó được Công an phường Long Bình Tân đến xác minh và đưa những người liên quan về đồn để làm việc. Tại cơ quan công an, Việt khai do bực tức chuyện chị Đ. (là bạn gái cũ của mình) có quan hệ tình cảm với anh L. nên đã chặn đường đe dọa.