Bốn tên cướp trói cụ ông 90 tuổi để cướp gỗ tủ thờ

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Dương Phi Cơ (28 tuổi, ngụ Hậu Giang), Trần Quốc Khanh (22 tuổi, ngụ Cà Mau) về hành vi Cướp tài sản.



Hai nghi can Cơ và Khanh.

Theo điều tra, ông Trần Văn Trọng (90 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát) sống một mình trong căn nhà có nhiều cột và tủ thờ bằng gỗ quý hiếm.

Ngày 20- 9, Dương Phi Thuyền (22 tuổi) bàn với anh trai là Cơ, Khanh và Nguyễn Nhân Tiền (23 tuổi, quê Hậu Giang) đi cướp gỗ quý trong nhà cụ Trọng. Sau đó cả nhóm đi xe máy đến nhà cụ Trọng. Lúc này Thuyền vờ hỏi mua một số vật dụng bằng gỗ quý với giá 120.000 đồng/kg nhưng cụ Trọng không đồng ý.



Tang vật khúc gỗ.

Lập tức, Thuyền bịt miệng cụ già cho đồng phạm dùng dây vải trói tay chân. Sau khi khống chế nạn nhân rồi dùng cưa mang theo cưa cây cột chính và hai cây gỗ trên mái nhà, phá chiếc tủ thờ để lấy gỗ. Lấy được gỗ, cả nhóm lên xe máy rời khỏi hiện trường nhưng do gỗ quá nặng nên chúng đành bỏ lại một cây cột to và một số cánh tủ thờ. Khi nhóm cướp đi khỏi nhà, cụ Trọng tự giải thoát đi báo công an.

Qua điều tra truy xét công an thị xã Bến Cát đã bắt giữ được Cơ, Khanh còn Thuyền và Tiến đang bỏ trốn cùng với số gỗ cướp được.