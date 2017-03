Buồn người yêu đi lấy chồng, đốt xe của mẹ, đánh công an

Ngày 3-6, Công an phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) đã lập hồ sơ chuyển Công an thị xã Thuận An xử lý Phan Minh Tuấn (ngụ phường An Phú) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, tối 2-6, vì mâu thuẫn với những người thân trong gia đình, Tuấn đã đốt cháy chiếc xe máy của mẹ mình và to tiếng. Lúc này gia đình báo cho Công an phường An Phú xuống can ngăn, giải quyết.

Khi công an đến hiện trường mời Tuấn về trụ sở để làm việc thì thanh niên này không hợp tác giải quyết và bất ngờ tấn công một công an viên làm người này bị thương.

Trước hành vi chống người thi hành công vụ của Tuấn, lực lượng công an đã khống chế và đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu Tuấn khai nhận, có yêu một người con gái nhưng gia đình không đồng ý nên người yêu đã chia tay Tuấn bỏ đi lấy chồng. Tức giận gia đình nên Tuấn đã có mâu thuẫn và đốt xe của mẹ.