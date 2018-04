Cán bộ phường tiếp tay làm giả giấy tờ đất

Công an TP Đà Nẵng đang điều tra 72 trường hợp hợp thức hóa nhà, đất có nghi vấn giả mạo giấy tờ. Trong đó, bước đầu công an xác định được nhiều hồ sơ nhà, đất không đủ điều kiện làm giấy tờ do xây dựng trái phép, mua bán giấy tay, tách thửa trái quy định… đã được cán bộ phường tiếp tay, giúp sức.



Đóng mộc ủy ban lên chữ ký phôtô

Trong con hẻm nhỏ bằng bê tông nham nhở tại tổ 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu là căn nhà của ông Trần Ngọc Thành. Năm 2017, ông nhờ người bà con là ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ tư pháp-hộ tịch phường Hòa Hiệp Nam, làm đơn hợp thức hóa căn nhà trên.

Ông Nguyên nhận lời, làm “đơn xin xác nhận nhà ở” rồi phôtô chữ ký của chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam dán lên, đóng dấu vào đơn. Vụ việc bị phát hiện khi đoàn thanh tra về phường làm việc vào tháng 3 vừa qua. Mới đây phường Hòa Hiệp Nam đã đề xuất UBND quận Liên Chiểu buộc thôi việc đối với ông Nguyên.

Tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cũng có chuyện cán bộ địa chính phường tham gia làm giả hồ sơ để xin cấp giấy.

Năm 2008, bà Lê Thị Nhung mua giấy tay 550 m2 đất nông nghiệp rồi sau đó bán lại cho ông Huỳnh Hữu Bốn 200 m2. Bà Nhung nhờ ông Bốn đến gặp cán bộ địa chính phường Hòa Khánh để xin cấp giấy chứng nhận (GCN) cho cả hai mảnh đất và người này giới thiệu ông Bốn đi gặp ông Lê Sơn, một tổ trưởng dân phố tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu.

Ông Sơn cho hay làm được hồ sơ xin cấp GCN với giá 5 triệu đồng. ông Sơn đã tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà, đất của một người khác thành của ông Bốn, bà Nhung, làm đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở cùng sơ đồ vị trí khu đất giả rồi đưa cho cán bộ địa chính phường. Lúc này cán bộ địa chính “vô tư” xác nhận, nộp hồ sơ đề xuất lãnh đạo phường ký, đóng dấu. Hồ sơ được Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu thụ lý và Sở TN&MT TP Đà Nẵng cấp giấy.

Phát hiện vụ việc, Thanh tra TP Đà Nẵng chuyển công an và ngày 1-4 vừa qua, công an khởi tố, bắt tạm giam ông Sơn và cán bộ địa chính phườngvề tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Căn nhà được cán bộ tư pháp phường Hòa Hiệp Nam tiếp tay làm giả giấy tờ. Ảnh: HẢI HIẾU

Sẽ thông tin rộng rãi các vụ sai phạm

Trao đổi với PV, ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, cho hay trước mắt có 72 hồ sơ đất đai có nghi vấn giả mạo giấy tờ trên địa bàn quận Liên Chiểu đã được chuyển công an điều tra. Những trường hợp này có dấu hiệu làm giả để trục lợi tiền bồi thường dự án ga đường sắt mới tại quận Liên Chiểu. Theo ông Đức, những trường hợp trên có hai dạng: Vi phạm xây dựng và tách thửa sai quy định. “Các trường hợp liên quan tách thửa đã chuyển cho cơ quan công an” - ông Đức nói.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng, cho biết công an đang điều tra những trường hợp đầu tiên. “Sắp tới sẽ xử lý nhiều vụ khác” - ông thông tin. Ông cũng cho hay đơn vị đã điều tra nhiều vụ sai phạm do cán bộ tiếp tay hợp thức hóa nhà, đất sai quy định và sẽ thông tin rộng rãi cho người dân biết.

Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, giải thích phần lớn các vi phạm về xây dựng tại các phường liên quan đến việc tách thửa. “TP Đà Nẵng đang thanh tra nên phải chờ kết luận” - ông Hưng nói.

Với tình trạng xây nhà trái phép, phường Hòa Khánh Nam đang lập chốt, phối hợp với quận Liên Chiểu bố trí cán bộ quy tắc đô thị trực chiến 24/24 giờ để tuần tra, xử lý.