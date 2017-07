Can ngăn đánh nhau, 1 người chết, 1 người bị thương

Sáng 31-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Minh Tài (25 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ một vụ đánh nhau khiến một người thiệt mạng, một người bị thương.



Nghi can Tài. Ảnh: BĐN

Tài được xác định là nghi can đã đâm chết anh Lê Văn Mẫn (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) và làm bị thương anh Nguyễn Thành Trung (24 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Long Thành).

Theo điều tra ban đầu, Tài cùng với anh Mẫn, anh Trung và một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại khu vực lò gốm thuộc khu phố 2, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa. Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 31-7, Tài nghỉ nhậu. Trên đường về nhà, Tài đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Viết Phương và Nguyễn Viết Thanh (đều ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa) dẫn đến đánh nhau.

Thấy vậy, anh Mẫn, anh Trung và một số người trong nhóm nhậu chung chạy đến can ngăn. Trong lúc giằng co, Tài đã vung dao trúng vào cổ anh Mẫn và mặt anh Trung khiến hai người bị thương. Ngay sau đó, Tài và một số người đã đưa anh Mẫn và anh Trung đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Mẫn đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.