Cảnh sát tìm bị hại của nữ 'đại gia' ở Nghệ An

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, quá trình điều tra xác định: Thảo đã sử dụng thủ đoạn lấy danh nghĩa Doanh nghiệp tư nhân Hùng Thảo và chiêu bài lãi suất cao để kinh doanh dịch vụ nhận tiền gửi của người dân giống như ngân hàng mà không được nhà nước cấp phép. Với thủ đoạn đó, Thảo đã chiếm đoat hàng chục tỉ đồng của hàng trăm người dân.



Nguyễn Thị Thảo bị công an bắt giữ.

Như đã đưa tin, bà Thảo từng được xem là nữ “đại gia” ở phố núi phía tây tỉnh Nghệ An. Bà là chủ một tiệm vàng và xe máy lớn nhất huyện Con Cuông.



Chiều 9-5-2016, Vi Văn Đức và Hồ Anh Tú (cùng trú huyện Con Cuông) đến tiệm vàng của Thảo để đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An phá đường dây đánh bạc, ghi lô đề cá độ bóng đá này với sự tham gia của “đại gia” Thảo. Sau đó Thảo bị phạt bảy tháng tù treo về tội đánh bạc. Nghe tin Thảo bị tù, khoảng 500 người dân ở các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương… đã nộp đơn lên cơ quan Công an huyện Con Cuông tố cáo Thảo hoạt động tín dụng đen, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Ngày 28-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông khởi tố vụ án Thảo- lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra theo đúng thẩm quyền.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An thông báo người dân nào bị Thảo chiếm đoạt tài sản (nhưng chưa được cơ quan điều tra giải quyết) thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An để được giải quyết.