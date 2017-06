Cảnh sát vất vả khống chế kẻ ngáo đá cầm dao tự cứa cổ

Đầu giờ chiều 23-6, ngay sau khi nhận được điện thoại báo của người dân, lực lượng CS 113, Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng đã có mặt tại khối 7, phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An).



Thế (phải) cầm dao cứa cổ mình và ra đường đe dọa người dân.

Lúc này, Hồ Bá Thế (ở trọ trên địa bàn phường Lê Lợi) tay đang cầm con dao nhọn đi ra đường. Trước ngực áo và quần của Thế thấm máu. Cảnh sát yêu cầu Thế thả con dao xuống, tuy nhiên Thế chống đối và không thả dao.

Cảnh sát phải nỗ lực không để Thế chạy, gây nguy hiểm cho người dân. Nhiều người hô "bỏ dao xuống đi, bỏ dao xuống đi...", nhưng tay Thế vẫn cầm con dao dính máu. Sau khi cảnh sát thuyết phục, Thế ngồi xuống trước nhà dân và ném con dao đi thì cảnh sát đưa Thế đến cơ sở y tế băng bó vết thương, cầm máu.





Cảnh sát khống chế Thế "ngáo đá". Nguồn: Đinh Bạt Thiết.

Theo người dân cho biết, trưa 23-6, Thế có biểu hiện "ngáo đá" phá phách nên người cùng phòng trọ nhắc nhở thì Thế nhảy vào xô xát. Thế vào bếp lấy con dao nhọn, dài khoảng 15cm tự tay cứa vào cổ mình và đe dọa mọi người.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Lê Lợi, Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ.