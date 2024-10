Phát hiện hơn 1.000 viên kim cương nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất 30/10/2024 15:47

Ngày 30-10, thông tin với PLO, Cục Hải quan TP.HCM cho biết Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 vụ nhập lậu hơn 1.000 viên kim cương, trị giá hàng chục tỉ đồng.

Cụ thể, mới đây, vào ngày 25-10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM đồng chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TP.HCM; Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Công an quận Tân Bình phát hiện, bắt giữ một vụ nhập lậu kim cương số lượng lớn.

Cụ thể, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu soi chiếu hành lý phát hiện hình ảnh nghi vấn từ valy hành lý của ông D.A.K, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Hồng Kông (Trung Quốc) về TP.HCM có dấu hiệu nghi vấn, nên đã phối hợp với các lực lượng thực hiện kiểm tra trọng điểm.

Kết quả phát hiện trong hành lý của ông này có 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương, giấu dưới đáy 2 hộp đựng kẹo, bên trên phủ kẹo thật, rồi đóng gói cẩn thận như những hộp kẹo bình thường, nhằm qua mắt cơ quan chức năng tại sân bay.

Hàng trăm viên kim cương nhập lậu được cất giấu dưới đáy 2 hộp đựng kẹo, bên trên phủ kẹo thật, rồi đóng gói cẩn thận như những hộp kẹo bình thường nhằm qua mắt cơ quan chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HQCC

Trước đó, vào ngày 23-10, qua thông tin của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, qua hình ảnh soi chiếu Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hình ảnh nghi vấn từ kiện hành lý của ông P.S.H (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TP.HCM; Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3), Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Công an quận Tân Bình kiểm tra và phát hiện trong hành lý của ông P.S.H. có nhiều tập giấy nhỏ có in chữ IGI và 10 gói nylon chứa 716 viên kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang.

Chỉ trong vòng 3 ngày, cơ quan hải quan và công an đã phát hiện, bắt giữ hơn 1.000 viên kim cương nhập lậu, trị giá hàng chục tỉ đồng qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HQCC

Người đàn ông thừa nhận các hạt nhỏ trong 10 gói nylon nêu trên là kim cương, vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách hàng, nhưng không khai báo hải quan theo quy định. Kết quả kiểm tra ban đầu, cơ quan hải quan xác định số hàng hóa do P.S.H vận chuyển trái phép gồm 716 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo.

Đại diện Cục Hải quan TP.HCM cho biết công tác quản lý rủi ro, tập trung vào các tuyến bay và mặt hàng trọng điểm như vàng, kim cương, đá quý. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) đẩy mạnh triển khai các biện pháp và kế hoạch cụ thể nên trong thời gian ngắn, nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã bàn giao người và tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM mở rộng điều tra theo quy định.