Cắt “xương sống” xe khách để chở pháo lậu

Ngày 10-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao bốn người cùng tang vật cho Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra hành vi vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới.



Bộ đội biên phòng phải chui vào trong hầm dưới xe khách để tịch thu pháo lậu. Ảnh: MT

Đó là bốn người: Ngô Sỹ Hùng (26 tuổi), Trần Văn Huy (28 tuổi), Nguyễn Văn Liệu (24 tuổi, đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Lê Đình Khánh (38 tuổi, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trưa 9-7, xe khách mang biển số Lào UN-6789 của nhà xe Việt Hùng (Nghệ An), chạy tuyến Diễn Châu - Vientiane (Lào) do Hùng, Huy, Liệu, Khánh (điều khiển và phụ xe) về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì lực lượng biên phòng, hải quan và Công an huyện Hương Sơn kiểm tra, phát hiện chở pháo lậu.

Khám xét xe, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn xe có hai khoang sắt rỗng, cao khoảng 30 cm, rộng 40 cm, kéo dài từ đầu đến hết phần phía sau. Bên trong chứa bảy thùng pháo nổ, tổng trọng lượng 189 kg.

Nhóm người trên khai nhận, một người lạ thuê chở bảy thùng carton có chứa pháo (giá mỗi thùng 130.000 đồng) về Việt Nam. Để qua mặt cơ quan chức năng, Hùng và đồng bọn dùng máy cắt một nửa phần trên của hai khoang sắt, thường được gọi là xắc xi xe (phần xương sống nâng đỡ xe) nhằm tạo hai ngăn bí mật bỏ pháo vào trong. Sau đó, trải đệm kín phía trên rồi bỏ hàng chục bao gạo che lại.



Nhà xe đã cắt thủng hai "xương sống" của xe để nhét pháo lậu vào. Ảnh: MT

Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: "Đây là vụ vận chuyển pháo nổ đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho an toàn tính mạng của hành khách đi trên xe. Trong quá trình xe chạy từ Lào về Việt Nam xe có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào, có thể gãy ngang xe hoặc trong trường hợp cháy nổ, với lượng pháo lớn dưới gầm, xe khách sẽ bị nổ tung".