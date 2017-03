Cha thua bạc, con chém người cướp sòng

Liên quan đến vụ án, Công an TP Biên Hòa cũng đã bắt khẩn cấp sáu người để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, chiều 8-2, Trần Thị Hường, Trần Thị Thanh Hà và Trần Minh Hải (cùng ở Đồng Nai) đến nhà ông Thạch Ngọc Hóa (trú phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) chơi bài. Trong quá trình chơi bài, ông Hóa thua hơn 5 triệu đồng, lấy nhẫn vàng của con gái cầm cho Hải 3 triệu đồng để đánh tiếp và tiếp tục thua. Hai con trai của ông Hóa là Lợi và Long cho rằng Hải và Hường chơi bịp để ăn tiền gia đình mình nên dùng dao chém Hường gây thương tích, đồng thời trấn lột hai người này khoảng 9,5 triệu đồng cùng chiếc nhẫn đã cầm, điện thoại di động và máy tính bảng.

Ngày 15-2, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao Đậu Anh Hùng, Nguyễn Văn Hoàn, Tạ Quang Sáng, Đinh Quang Hòa (cùng là cán bộ Ban quản lý dự án thủy điện 2) cùng tang vật cho cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, chiều 14-2, tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh), lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động đã bắt quả tang bốn người trên đang sát phạt trên chiếu bạc. Tại đây lực lượng cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm bộ bài tú lơ khơ, 43,6 triệu đồng và một xe máy, một ô tô con.

V.NGỌC - Đ.LAM - K.LIÊN