Cháy nhà ngay giữa phố Kim Mã

Khoảng 17h chiều 3-7, đám cháy dữ dội bùng phát tầng 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Yến tại số nhà 253 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, hai xe cứu hỏa của lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội đã có mặt để kịp thời cứu chữa. Do đám cháy xảy ra ở trên tầng cao nên lực lượng cứu hỏa đã phải nối hơn 200m dây dẫn nước mới có thể triển khai phương án chữa cháy. Chỉ chưa đầy 10 phút đám cháy đã được lực lượng PCCC dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ những vật dụng trên tầng 4, và gây hoảng sợ cho những hộ dân xung quanh.

Những vật dụng bị thiêu rụi trên tầng 4 của tòa nhà

Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do gia đình bà Yến đang hóa vàng ở trên tầng 4, nhưng đã không chú ý, bỏ xuống nhà trong lúc lửa vẫn đang cháy. Do gió to nên đã thổi tạt sang các bao đựng tiền vàng và hàng mã xung quanh rồi bắt lửa và bốc cháy dữ dội. Đến khi đám cháy xảy ra được khoảng 10 phút, được các hộ dân xung quanh hô hoán thì gia đình bà Yến mới chạy lên dập lửa. Nhưng do ngọn lửa cháy quá to bén vào các thanh sàn gỗ, bàn thờ, ghế gỗ ở trên tầng nên đã không thể dập tắt.

Chỉ sau ít phút đám cháy đã được lực lượng PCCC dập tắt hoàn toàn

Những người dân xung quanh nhà bà Yến cho biết, rất may là những gia đình xung quanh đã kịp thời từ cứu hỏa khi ngọn lửa đang có “ý định” bén sang nhà mình, và gọi báo cho lực lượng PPCC chuyên nghiệp nếu không hậu quả của đám cháy có thể còn nặng nề hơn nữa.

Theo Việt Anh (ANTĐ)