Chở trái phép 20 tấn quặng thiếc để bán sang Trung Quốc

Xe đầu kéo do Nguyễn Văn Thưởng (trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) điều khiển, kéo theo rơmoóc chở đầy quặng thiếc chạy từ huyện Quỳ Hợp đến thị xã Thái Hòa, Nghệ An thì bị giữ. PC49 công an tỉnh kiểm tra trên rơmoóc có 20 tấn quặng thiếc với tổng trị giá khoảng 4,6 tỉ đồng. Tài xế Thưởng không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ lô hàng.

Tại cơ quan công an, Thưởng khai số lượng quặng thiếc trên vận chuyển thuê từ huyện Quỳ Hợp ra tỉnh Lào Cai cho một người chuyên thu gom quặng thiếc tại huyện Quỳ Hợp để bán sang Trung Quốc.