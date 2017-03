Chồng đoạt mạng vợ chỉ vì đòi ly hôn

Thông tin từ Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ án mạng xảy ra vào tối 15-11 vừa qua trên địa bàn huyện lên Công an tỉnh Hòa Bình. Nghi can chính trong vụ án là Bùi Văn Hiệp (SN 1984), đối tượng đã ra tay sát hại chính người vợ của mình.



Vụ án mạng trên xảy ra vào tối 15-11 tại khu 3, xã Mường Khến, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Nạn nhân là chị BTH (sinh năm 1985).

Theo người dân, vào thời gian trên mọi người đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ ngôi nhà chị H. Tức tốc chạy sang thì thấy chị H. đang nằm bên vũng máu hơi thở yếu ớt. Chị H. đã tử vong sau đó.



Đám tang chị H.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Xác định nghi can chính trong vụ án là Bùi Văn Hiệp (SN 1984) trú tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, cũng chính là chồng của nạn nhân.

Người dân cho hay hai vợ chồng Hiệp thường xuyên nảy sinh những mâu thuẫn, thậm chí đã ly thân. Bản thân Hiệp là người thường xuyên ghen tuông, đánh vợ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bùi Văn Hiệp đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây Hiệp khai trước đó vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn và đã sống ly thân. Hôm xảy ra án mạng, hai vợ chồng Hiệp đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Chị H. đòi ly hôn. Không tháo gỡ được tình thế, Hiệp đã dùng dao nhọn đâm vợ mình khiến chị H. tử vong sau đó.