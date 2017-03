Chồng giết vợ rồi tự sát ngay ngày Quốc tế phụ nữ

Ông Lê Văn Tỉnh, trưởng công an xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cho biết: Vào 16h15 ngày 8.3, do mẫu thuẫn gia đình, Phạm Hồng Nhật (SN 1989, ngụ tại thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) đã dùng dao đâm trọng thương vợ mình là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1989, quê quán xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng). Anh Nguyễn Thành Đạt (18 tuổi, em họ chị Hiền) chạy vào can ngăn thì cũng bị Nhật chém bị thương.

Hai chị em chị H. phải nhảy xuống đầm trước nhà bơi sang bên kia thoát thân. Những người dân ở gần đó đưa hai chị em chị Hiền vào trạm Y tế xã sơ cứu. Sau đó, người nhà đã đưa chị H lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu. Tuy nhiên, sau khoảng 2h thì chị H bị tử vong.

Phạm Hồng Nhật sau khi gây án thì khóa trái cửa cố thủ, viết thư tuyệt mệnh. Cơ quan Công an phải phá cửa vào nhà để khống chế đối tượng. Khi Công an vào trong nhà, đối tượng nằm trên giường. Cơ quan CSĐT phát hiện 1 chai Sting pha thuốc diệt cỏ mà đối tượng đã uống hết. Công an huyện đưa đối tượng đến bệnh viện Đa khoa An Lão để cấp cứu”.

Bác sỹ Nguyễn Thị Ngà, trưởng trạm Y tế xã Tiên Cường cho biết: “Hai nạn nhân được đưa vào trạm y tế vào lúc 16h20’ ngày 8/3. Chị Hiền được đưa đến trạm y tế trong tình trạng máu chảy nhiều, hôn mê sâu. Chị Hiền bị 1 vết đâm ở liên sườn 4 - 5 phải và 2 vết đâm cạnh cột sống tương ứng với liên sườn 7 - 8. Mỗi vết thương rách khoảng từ 4 – 5cm. Anh Đạt bị 1 vết thương cạnh xương đòn phải, rộng khoảng 2 – 3cm và bị chẻ ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, mất máu.







Ngôi nhà và nơi xảy ra vụ án

Một người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng Nhật lấy nhau năm 2010, đã có hai con. Nhật là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, thường xuyên sử dụng ma túy và không có việc làm ổn định. Chị Hiền là giáo viên mầm non tại xã Vinh Quang, không chịu được người chồng bất hảo, cách đây 2 năm chị Hiền đã đề nghị ly hôn nhưng Nhật không đồng ý mà còn dọa sẽ ôm con nhảy cầu Quý Cao tự tử. Hai vợ chồng Nhật đã li thân từ lâu, chị Hiền mang hai con về Vinh Quang ở với bố mẹ đẻ. Trước hôm xảy ra vụ án, Nhật có đưa hai con về nhà chơi. Hôm 8-3 Chị Hiền nhờ em họ là anh Đạt đưa về đón con thì bị Nhật ra tay sát hại.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và đau lòng. UBND huyện đã có những chỉ đạo quyết liệt để điều tra và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trước mắt, UBNG huyện Tiên Lãng, UBND xã Tiên Cường, xã Vinh Quang và các ban ngành đã hỗ trợ gia đình nạn nhân khoảng 30 triệu đồng.