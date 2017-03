Chủ quán karaoke xinh đẹp chứa người nghiện ma túy

Thông tin từ phòng PC47, Công an TP Hải Phòng cho biết lúc 0 giờ 30 phút ngày 11-12, đơn vị này phối hợp với Công an quận Lê Chân - Công an TP Hải Phòng kiểm tra quán karaoke Sao 188 (An Biên, Lê Chân, Hải Phòng).

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại quán có ba phòng hát (36 người gồm khách hát và nhân viên) có hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.





Các đối tượng trong một phòng hát của quán karaoke Sao 188 tại Hải Phòng

Tiến hành kiểm tra các phòng hát, lực lượng chức năng thu giữ được ở tất cả phòng đều có các chất ma túy và công cụ phương tiện dùng vào việc sử dụng ma túy.

36 người có mặt tại quán thời điểm đó được cho đi xét nghiệm nước tiểu, trong đó 18 người dương tính với chất ma túy.





Bên ngoài quán karaoke Sao 188

Chủ quán karaoke là Đỗ Hồng Hạnh (SN 1988, thường trú ở Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Việt, chồng của Hạnh.

Cơ quan công an khám xét phòng ngủ của Hạnh tại quán karaoke, phát hiện 206,33 g viên nén màu đỏ, xanh, trắng; 367,84 g chất bột; một cân điện tử; hai điện thoại di động; 30 triệu đồng; 0,49 g chất bột màu hồng và 0,69 g chất bột màu nâu.

Tiến hành trưng cầu giám định tổng số tang vật trên, kết quả thu được: 0,75 g cần sa; 208,09 g thuốc lắc; 368,9 g ketamine. Ngoài ra cơ quan công an thu giữ một cân điện tử, năm điện thoại, chín xe máy, năm xe máy điện và nhiều công cụ phương tiện dùng vào việc sử dụng ma túy.



Đỗ Hồng Hạnh, chủ quán karaoke Sao 188

Đấu tranh khai thác với Đỗ Hồng Hạnh và các đối tượng, họ thừa nhận có hành vi mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với bốn người gồm: Đỗ Hồng Hạnh về hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Hoàng Anh Khoa (SN 1996, Lâm Tường, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đặng Đức Huy, SN 1996, thường trú Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng) về hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Tiên Phong (SN 1979, Trần Nguyên Hãn, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Phòng PC47 cũng đưa 13 người đến Trung tâm Giáo dục lao động xã hội TP Hải Phòng (Trung tâm Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để xác định tình trạng nghiện, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.