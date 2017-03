Chưa thể 'gút' bé gái 10 tuổi ở Bình Thuận bị hiếp dâm

Ngày 1-3, tại Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng do Sở TTTT Bình Thuận tổ chức, Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản trả lời về nghi án bé gái 10 tuổi ở xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân mà Pháp Luật TPHCM đã phản ảnh.



Hình minh họa

Theo công an, qua điều tra, bé C. khai bị T. (sinh năm 1999) có hành vi xâm hại mình vào ngày 25-12-2016 và những lần trước đó.



Tuy nhiên T. không thừa nhận hành vi của mình. Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an Hàm Tân thấy T. có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên đã đưa đi giám định, đến nay chưa có kết quả.

Riêng cháu C., kết quả giám định cho thấy cháu có dấu hiệu bị dâm ô.

Tuy nhiên không đủ cơ sở để buộc tội T. vì sự việc xảy ra không có nhân chứng, T. cũng không thừa nhận.

Cạnh đó, theo lời khai của người mẹ thì T. sinh ngày 17-2-1999 và thời điểm bị tố cáo dâm ô lần sau cùng (25-12-2016), T. chỉ mới 17 tuổi 10 tháng 8 ngày. Trong khi cấu thành của tội dâm ô quy định"người nào đã thành niên...." thì đến thời điểm dâm ô (nếu có), T. không phải chịu trách nhiệm về tội dâm ô đối với trẻ em.

Ngoài ra lời khai của bị hại, người tố cáo, người liên quan còn mâu thuẫn cũng như kết quả giám định tâm thần của T. chưa có nên công an chưa thể kết luận.

Như chu1g tôi đã thông tin, theo tố cáo của bà H., từ giữa đến cuối năm 2016, lợi dụng bà H. đi buôn bán, bé C. ở nhà một mình, T. đã bốn lần dùng dao đe dọa cưỡng bức, xâm hại tình dục bé C. Đến ngày 25-12-2016, khi đi bán trái cây về bà H. thấy bé C. khóc liền gặng hỏi và bé C. đã kể lại hết sự việc. Gia đình đã đưa bé đi chữa trị vì vùng sinh dục bị viêm nhiễm...

Sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ảnh vụ việc, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu làm rõ và báo cáo.

Ngoài ra, cảm động trước hoàn cảnh của bé C., rất nhiều bạn đọc và cộng đồng Facebook cũng đã gửi hơn 130 triệu đồng giúp đỡ bé C. điều trị.

Ngoài đơn tố cáo, bà H còn cung cấp cho chúng tôi một băng ghi âm dài 12 phút, trong đó T đã thú nhận có xâm hại bé C và liên tục xin được “tha thứ, bỏ qua”.