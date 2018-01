Cô gái bị tài xế Uber chốt cửa ô tô, kề dao cướp

Ngày 4-1, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thiện Trung (ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10) để điều tra về hành vi “ cướp tài sản ”. Đây là nghi can dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của nữ hành khách vào rạng sáng 2-1.



Nam tài xế chạy xe Uber tấn công nữ hành khách và cướp tài sản. Ảnh H. Tâm.

Lái xe taxi công nghệ cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 hôm 2-1, chị Nguyễn Thị Tr. (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) hốt hoảng đến công an phường 9 (quận Tân Bình) trình báo về việc bị một tài xế xe taxi Uber dí dao cướp tài sản.

Nạn nhân thất thần vì vừa bị cướp và bị thương ở tay do chống cự kẻ cướp cho biết số tài sản bị mất gồm túi xách, điện thoại iPhone 7 Plus, 8 triệu đồng, cùng thẻ ngân hàng và một số ngoại tệ.



Theo đó, chị Tr. đặt xe ô tô thông qua ứng dụng Uber để đi từ đường Nguyễn Biểu (quận 5) về nơi ở là một chung cư trên đường Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình).

Sau khi đặt xe, ứng dụng thông báo lại là một chiếc xe hiệu Ford. Tuy nhiên, sau đó, một tài xế điều khiển xe chiếc Chevrolet Spark tới đón. “Do nhiều lần từng đi Uber, một số lần tài xế giải thích là xe gặp vấn đề và thay xe khác nên mình không nghi ngờ. Khi tôi hỏi anh ta có phải xe Ford hồi nãy em vừa đặt không thì tài xế nói đúng rồi…” – chị Tr. Chia sẻ.

Sau đó, chiếc xe chở nữ hành khách lưu thông trên đường Phú Thọ Hòa hướng về chung cư trên đường Lạc Long Quân. Khi gần đến chung cư, nam tài xế bất ngờ khóa cửa xe, rút con dao khống chế cô gái bắt đưa tài sản. “Tôi đưa anh ta tiền nhưng khi người này yêu cầu đưa điện thoại và thoát iCloud ra thì tôi không chịu. Trong máy còn rất nhiều thứ tôi muốn giữ lại. Nhưng anh ta một mực yêu cầu và dọa nếu không đồng ý sẽ giết” – cô gái tiếp.

Sau đó, cả hai bên giằng co và chị Tr. bị đứt tay do nắm vào con dao. Nạn nhân sau đó đã đến công an trình báo toàn bộ vụ việc.

Lời khai tài xế nợ nần bài bạc

Sau khi nhận được thông tin, công an phường 9 cùng Công an quận Tân Bình nhanh chóng vào cuộc. Chỉ sau khoảng 5 giờ, danh tính tài xế đã được xác định, nhiều trinh sát đã được tung vào trận để truy bắt.



Chỉ sau vài giờ đồng hồ gây án, nam tài xế đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh H. Tâm.

Theo đó, chiếc xe mà tên cướp sử dụng để đón cô gái là chiếc Chevrolet Spark biển số TP.HCM do một người đàn ông ở quận 4 đứng tên. Tuy nhiên khi lên lạc với chủ xe thì anh này cho biết đã cho một người khác ở quận Phú Nhuận thuê từ tháng 7-2017 đến nay.



Cảnh sát làm việc với người đàn ông thuê xe này thì thông tin được cung cấp là phương tiện đang được một thanh niên tên Nguyễn Thiện Trung thuê lại từ khoảng gần một tháng nay. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định được vị trí chiếc xe đang ở khu vực phường 12, quận 10.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ được chiếc điện thoại Iphone 7 Plus, 1,4 triệu đồng, con dao nhọn cùng một số ngoại tệ đúng như nạn nhân trình báo.

Công tác điều tra làm rõ Trung ham bài bạc , mới đây, do không có việc làm nên đã sắm xe hơi hiệu Ford Ecosport để chạy xe Uber. Tuy nhiên do nợ nần chồng chất nên phải bán xe và thuê tạm phương tiện khác để hành nghề.

Rạng sáng 2-1, qua hệ thống, Trung tới đón cô gái. Thấy nữ hành khách xinh đẹp ra dáng có nhiều tài sản nên tài xế này nảy sinh lòng tham. Vì nghĩ công an không thể dò ra được vì chiếc xe đang chạy và xe đăng ký trên hệ thống là khác nên Trung sau đó vẫn tiếp tục đặt khách như bình thường.

Chúng tôi đã liên hệ với một người đại diện truyền thông của Uber nhưng hiện chưa có sự phản hồi nào về vụ việc.