Cô gái chăn dê chết lõa thể dưới chân núi Mồ Côi

Ngày 4-1, Công an tỉnh An Giang đã bắt Lâm Thanh Đởi (22 tuổi, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) để làm rõ về hành vi giết người và hiếp dâm.



Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 3-1, một người dân sống gần chân núi Mồ Côi tá hỏa phát hiện thi thể một cô gái dưới chân núi nên trình báo công an.

Nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể, trán và mắt có vết bầm, cơ thể có nhiều vết thương.

Nạn nhân được xác định là chị TTTH (27 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo gia đình nạn nhân, chị H. thường đi thả dê dưới chân núi Mồ Côi (xã Châu Lăng). Khoảng 14 giờ ngày 3-1, chị H. đi thả dê một mình, đến chiều cùng ngày thi thể chị được phát hiện.

Qua điều tra, đến tối cùng ngày công an đã bắt khẩn cấp Đởi. Đởi thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết hôm xảy ra vụ án có uống rượu.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.