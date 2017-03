Công an bắt… nhầm một đại úy biên phòng

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bắt Đại úy Đặng Quốc Khánh (Đội phó Đội Phòng, chống tội phạm ma túy, Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) là bắt nhầm vì lúc ấy Đại úy Khánh đang sử dụng nghiệp vụ để phá án ma túy.

“Lâu nay đồng chí Khánh được giao nhiệm vụ trà trộn vào đường dây ma túy nhằm phá án. Cùng lúc đó, phía bên Công an thị xã Thái Hòa cũng đấu tranh chuyên án, hai bên phối hợp không nhịp nhàng rồi nhầm lẫn đồng chí Khánh là đối tượng nên đã bắt nhầm” - Đại tá Công nói.

Đại úy Khánh là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 (danh hiệu của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích đặc biệt trên nhiều lĩnh vực). Cũng trong năm 2013, Đại úy Khánh được Bộ Quốc phòng phong quân hàm trước niên hạn từ thượng úy lên đại úy… Tháng 7-2014, lực lượng Công an thị xã Thái Hòa đã bắt Đại úy Khánh cùng một lượng nhỏ ma túy trong người.

Đ.LAM