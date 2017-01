Công an Bình Dương bắt hơn 1.000 đối tượng phạm tội

Ngày 10-1, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác công an năm 2017. Buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị.



Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua, công an tỉnh Bình Dương đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng trọng điểm; chủ động, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn tội phạm, phá nhanh các vụ án gây xôn xao dư luận.

Qua đó, công an điều tra làm rõ 804 vụ, bắt giữ 1.109 đối tượng phạm tội. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 112 vụ, bắt giữ 151 đối tượng, án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng 767 vụ, bắt giữ 958 đối tượng.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công an tỉnh Bình Dương trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này, phục vụ hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm; tập trung kéo giảm các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá kịp thời các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, côn đồ, hung hãn, phát hiện, xử lý tội phạm về kinh tế, buôn lậu, ma túy và môi trường....

