Công an triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá tiền tỉ mùa World Cup

Ngày 4-7, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre: Tối 3-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thạnh Phú bắt quả tang nhóm cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trong mùa World Cup 2018 với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.



Hai trong số nhóm người cá độ bóng đá bị công an tạm giữ.

Theo đó, vào 22 giờ tối 3-7, sau hiệp 1 trận đấu giữa Thụy Điển và Thụy Sĩ, các trinh sát đã bất ngờ ập vào nhà của Lê Thanh Phong (38 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Thạnh Phú) bắt quả tang nhóm người cá độ bóng đá.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng cá độ bóng đá trên do Trần Văn Sơn (42 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú) làm cò cùng 12 người khác tham gia.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được tang vật gồm 109 triệu đồng tiền mặt, 15 chiếc điện thoại các loại, hai đầu thu Viettel, một laptop và một tivi.



Tang vật lực lượng chức năng thu giữ từ nhóm người cá độ.

Qua đấu tranh, nhóm người này đã thừa nhận số tiền trên dùng để cá độ và tự nguyện giao nộp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tổ chức cá độ nhiều trận trong dịp World Cup 2018 với số tiền hơn 1 tỉ đồng.



Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 13 người trên, củng cố hồ sơ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.