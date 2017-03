Cục Cảnh sát PCCC thông tin về vụ cháy quán karaoke

Tạm đình chỉ hoạt động Trong một diễn biến khác, sáng 2-11, UBND quận Cầu Giấy đã tạm đình chỉ hoạt động đối với quán karaoke tại số 68 Trần Thái Tông. Trước đó, báo cáo nhanh của UBND quận Cầu Giấy cho biết nguyên nhân vụ cháy bước đầu được lực lượng chức năng xác định do thiếu thận trọng khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2. Cơ sở này có chín tầng, diện tích mặt sàn khoảng 90 m2 đã bị cháy hoàn toàn; toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo của các số nhà 70, 72, 74 đều bị cháy. Theo báo cáo, trong hồ sơ hoạt động của cơ sở đã có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Hồ sơ chưa có gồm: Biên bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định; giấy phép kinh doanh về karaoke. "Đây là cơ sở kinh doanh mới, đang trong quá trình đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý", báo cáo nêu. Cũng theo báo cáo, đoàn kiểm tra liên ngành của quận, UBND phường và công an phường Dịch Vọng Hậu đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở cơ sở. Đơn cử, 21 giờ 20 ngày 17-10, đại diện đoàn kiểm tra liên ngành của quận Cầu Giấy làm việc với chủ cơ sở, tại đó chủ cơ sở chỉ xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Chủ cơ sở đã có bản cam kết chỉ hoạt động khi có đủ các giấy tờ theo quy định. Lần gần nhất, 20 giờ ngày 25-10, tổ công tác của Công an phường Dịch Vọng Hậu tiến hành kiểm tra cơ sở, lúc này cơ sở không hoạt động. Tổ công tác yêu cầu cơ sở không được kinh doanh dịch vụ karaoke khi chưa có đủ giấy phép theo quy định của pháp luật.