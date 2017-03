Củng cố hồ sơ khởi tố hai thanh niên vi phạm giao thông lại tấn công CSGT

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Phê - Trưởng Công an huyện Bình Tân xác nhận thông tin này và cho biết thêm: “Đây là hai đối tượng vi phạm giao thông và sau đó đã dùng nón bảo hiểm tấn công CSGT. Công an huyện đang củng cố hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ”. Cũng theo ông Phê, cán bộ CSGT chỉ bị thương nhẹ.

Thông tin ban đầu cho biết gần cuối giờ chiều 23-1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Bình Tân phối hợp với lực lượng PC67 Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm soát giao thông và bắn tốc độ trên tuyến QL54 - đoạn thuộc địa bàn huyện Bình Tân. Lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ đã phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 94F7-7668 do Huỳnh Phúc Vinh điều khiển chở Võ Phương Quang chạy quá tốc độ quy định. Dù CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Vinh vẫn điều khiển xe chở Quang bỏ chạy. CSGT Công an huyện Bình Tân là Nguyễn Minh Phương điều khiển xe mô tô đuổi theo và đến khu vực thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Quới (huyện Bình Tân) thì Vinh dừng xe lại. Ngay sau khi dừng xe, cả Vinh lẫn Quang sử dụng nón bảo hiểm tấn công CSGT.