Cướp giật ngoài phố, bộ ba “9X” bị tóm

Ba nghi can cướp giật tài sản ở tuổi đời còn rất trẻ tại cơ quan công an. - Ảnh Ngọc Khải

Ngày 22-9, cơ quan cảnh sát điều tra công an H.Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ ba nghi can Trần Hải Đăng (16 tuổi), Lê Tấn Bảo (17 tuổi, cùng ngụ xã Tân An Hội, H.Củ Chi) và Cổ Thanh Anh Tuấn (15 tuổi, ngụ xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi) để lập hồ sơ điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h10 đêm 21-9, Tuấn chạy xe máy chở Bảo và Đăng đi trên đường Vành Đai khu công nghiệp Tây Bắc (thuộc ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, H.Củ Chi).

Khi thấy anh V.V.P. (32 tuổi, ngụ H.Củ Chi) vừa chạy xe vừa nghe điện thoại thì Tuấn chạy xe áp sát để Đăng giật điện thoại của anh P. Anh P liền giằng co giành lại được điện thoại di động của mình và tri hô.

Cả ba mau chóng tăng ga tẩu thoát về đến cầu Kim Đan (thuộc xã Trung Lập Hạ, H. Củ Chi) thì bị té ngã do mất thăng bằng.

Khi đó, anh Nguyễn Nguyên Lĩnh (cán bộ chính trị hậu cần công an H.Củ Chi) đang ở gần đó nghe tiếng tri hô đã khống chế bắt giữ Đăng.

Riêng Tuấn và Bảo chạy bộ được khoảng 1km đến gần bệnh viện đa khoa khu vực H.Củ Chi thì bị lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh công an H.Củ Chi bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng bị bắt giữ khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Theo Ngọc Khải (TTO)