Đã bắt được hai nghi can dùng súng giả cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Tang vật của vụ án

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Công - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sang (tự Bé Gãi, 29 tuổi, ngụ khu phố Đông Chiêu, P.Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) và Vương QuốcThành (tự Vàng, 27 tuổi, ngụ P. Đông Hòa, thị xã Dĩ An) trong vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (Khu phố Bình Đường 2, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An) để điều tra hành vi cướp tài sản.







Hai nghi can vụ cướp tiệm vàng được xác định đều nghiện ma túy.

Sang khai nhận chiều 18-6, do hết tiền mua ma túy nên bàn với Thành đi cướp tiệm vàng để bán lấy tiền mua thuốc. Sau đó Sang đi mua một khẩu súng đồ chơi bắn ra lửa nhằm khống chế. Về phía Thành, Sang đưa Thành một cây búa với ý định dùng đập tủ lấy vàng. Lên kế hoạch xong, Sang chở Thành đi qua nhiều địa bàn để khảo sát tiệm vàng.

17 giờ ngày 18-6, khi đi ngang qua tiệm vàng Kim Nguyệt, Sang và Thành phát hiện chỉ có một bảo vệ và người phụ nữ đứng bán nên xông vào dùng súng giả khống chế. Cả hai lấy đi 27 nhẫn vàng rồi bỏ chạy.

Đến ngày 20-6, nhận được tin báo của một chủ tiệm vàng (thuộc thị xã Dĩ An) cho biết có hai đối tượng (một nam, một nữ) mang 24 chiếc nhẫn nam vào một tiệm vàng để bán. Nghi vấn đây là tang vật vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt nên lực lượng chức năng tới hiện trường thì cả hai bỏ chạy, để lại số vàng nói trên. Kết hợp nguồn tin trinh sát, camera ghi hình của tiệm vàng, cơ quan điều tra xác định đối tượng nam cùng người phụ nữ đi bán vàng nói trên là Nguyễn Thanh Sang, đồng thời xác định Sang là một trong hai đối tượng gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Kim Nguyệt.

Tối 24-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Sang. Cùng ngày 24-6, Thành cũng bị bắt giữ. Bước đầu công an xác định hai đối tượng Thành, Sang đều nghiện ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

NGUYỄN ĐỨC