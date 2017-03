Đã tìm ra học sinh lớp 7 mất tích tại phòng Internet

Trước đó, ngày 3-8, Công an phường 4 nhận được trình báo của bà Võ Thị Tường Vy (trú phường 4, TP Đà Lạt), mẹ của Hà My, về việc con bà không về nhà sau khi đi học thêm từ ngày 1-8.

Công an TP Đà Lạt đã ra thông báo có kèm ảnh em Hà My gửi tới các địa phương trong TP cũng như trên các phương tiện truyền thông để nhờ hỗ trợ tìm em. Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 5-8, bà Nguyễn Thị Bé, Phó Trưởng phòng Thư viện tỉnh Lâm Đồng, nhận ra Hà My tại phòng Internet miễn phí của thư viện nên gọi điện thoại báo Công an phường 4. Bà Bé cho biết Hà My đến phòng Internet từ ngày 3-8 nhưng chỉ khi đọc được bản tin trên báo bà mới nhận ra.