Đại gia cá tra biệt tích, nông dân tá hỏa

Công an vào cuộc xác minh Trưa 8-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết phía công an tỉnh có nhận một số đơn thư liên quan đến Tafishco và đang chỉ đạo phòng nghiệp vụ của công an tỉnh phối hợp cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ. Về câu hỏi bước đầu đã xác định có dấu hiệu hình sự hay không, Thiếu tướng Tư cho biết: “Hiện nay đang trong quá trình xác minh làm rõ theo nội dung đơn thư đã tiếp nhận nên chưa biết, còn số nợ như thế nào đã xác định được con số nhưng đang quá trình làm rõ nên chưa thể thông tin”. Cũng theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư, hiện chưa thể liên lạc với vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ Trinh để làm việc về các nội dung đơn thư có liên quan. “Chúng tôi đã nắm thông tin và tình hình của Tafishco, hiện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang đã có báo cáo về cho thống đốc Ngân hàng Nhà nước” - ông Lê Trọng Nghĩa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang.