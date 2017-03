Đâm chết anh vì không cho xài ma túy

Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào tối 25-10, tại xóm 7, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Lê Đình Dũng (30 tuổi) và Lê Đình Thắng (23 tuổi) là anh em ruột.

Tối hôm đó, biết em là Thắng ra ngoài sử dụng ma túy, anh Dũng ra sức ngăn cản nhưng Thắng vẫn nhất quyết đi. Anh Dũng sau đó gọi điện thoại cho Thắng nhưng không được. Khi Thắng trở về, hai anh em cãi nhau rồi dẫn tới ẩu đả.



Anh Dũng rượt đuổi, dùng điếu cày đánh vào đầu Thắng vì không chịu nghe lời, suốt ngày chạy theo đám bạn xấu. Thắng tức giận cầm dao đâm vào người làm anh Dũng gục tại chỗ. Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu ở trạm y tế xã nhưng anh Dũng không qua khỏi.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết Thắng mới vừa ra tù được 23 ngày.



Lê Đình Thắng lặng lẽ cúi đầu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Nghệ An

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an xã Hạnh Lâm, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ và bảo quản vật chứng. Hồ sơ vụ án do Phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An thụ lý.