Đâm chết bạn rồi dựng hiện trường giả để trốn tội

Ngày 2-8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt khẩn cấp Võ Thành Thái (20 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. Thái là nghi can đã đâm chết bạn là Nguyễn Thanh Triều (28 tuổi, ngụ Bình Dương).



Nghi can Võ Thành Thái.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 1-8 mọi người phát hiện thi thể anh Triều nằm trên đồng ruộng cạnh quán nhậu trên hương lộ 9, gần đó là một chiếc xe máy. Qua nắm thông tin, cơ quan chức năng nắm được đêm hôm trước anh Triều cùng Thái và một số bạn đi nhậu về. Sau đó giữa Thái và anh Triều xảy ra mâu thuẫn.



Làm việc với công an, Thái khai nhận khi nhậu xong thì tất cả đã say. Trong lúc anh Triều sắp chở Thái về khu phố Thanh Bình (thị xã Thuận An) thì hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Thái đã dùng dao đâm vào bụng anh Triều rồi bỏ vào trong quán ngủ, bỏ anh Triều nằm phía ngoài quán.

Sáng hôm sau, Thái ngủ dậy thì thấy anh Triều đã tử vong trước cửa quán liền kéo xác anh vứt bên ruộng cạnh quán nhậu để tạo hiện trường giả như nạn nhân đang ngủ. Sau đó Thái quay về nhà ngủ tiếp.

Công an đã đến hiện trường điều tra sau đó đưa Thái về trụ sở để lấy lời khai và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.