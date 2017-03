Dân tố bị công an huyện đánh

Theo đơn tố cáo, khoảng 14 giờ ngày 7-2, anh Huỳnh Thế Anh, 24 tuổi ngụ xã Lương Hòa ngồi nhậu với nhóm bạn tại xã Lương Bình (Bến Lức). Sau đó, 2 người bạn của Anh chạy xe đi mua mồi thì bị va quẹt với tài xế xe tải tên Hà Tấn Bảo. Đôi bên xảy ra tranh cãi và đánh nhau. Nghe tin, Anh cùng 2 người bạn liền chạy đến hiện trường để giải cứu. Đến chiều tối, Anh bị công an huyện Đức Hòa bắt, đưa về trụ sở Công an xã Hựu Thạnh (Đức Hòa). Tại đây, Anh bị 4 công an viên dùng tay và dùi cui đánh vào lưng, bụng và đầu gối. Đánh Anh xong, các công an viên này đưa Anh về trụ sở Công an huyện, đến chiều 8-2 thì thả về. Sau khi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Anh được chẩn đoán chấn thương đầu, thắt lưng, hai gối hiện nay vẫn đang phải uống thuốc điều trị.

Hoàng Nam