Đang giám định 100 bánh cocaine, chờ khởi tố vụ án

Ngày 28-7, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết CQĐT phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (PC47, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đang trưng cầu Cục Kỹ thuật Hình sự (C54) tiến hành giám định 100 bánh cocaine bị thu giữ trong container phế liệu ngày 24-7 vừa qua.



CQĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng sẽ làm văn bản gửi Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma tuý (C47- Bộ Công an) để cùng phối hợp điều tra. “Đường đi của số hàng trên qua nhiều quốc gia trước khi vào Việt Nam. Do vậy phải có sự phối hợp, hỗ trợ của C47 và cả Cảnh sát quốc tế. Trước mắt PC47 tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Hải quan tỉnh và các bên vẫn đang phối hợp để xác minh bước đầu”- đại tá Thảo trao đổi thêm.

Được biết, cơ quan chức năng sẽ phải giám định cả 100 bánh cocaine thu giữ được để khẳng định chính xác như kết quả thử ban đầu khi tạm giữ số hàng. Việc giám định sẽ mất một khoảng thời gian. Theo phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) thì khám nghiệm ban đầu, 100 bánh nghi cocaine có tổng trọng lượng 119 kg.

Nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho hay Viện đã tham gia giám sát quá trình điều tra vụ án. “Qua tuần chúng tôi sẽ cùng trao đổi lại với CQĐT, xem xét các yếu tố để khởi tố vụ án. Việc điều tra sẽ gặp khó khăn hơn khi mới chỉ tạm giữ số hàng, chưa tạm giữ người…”.- nguồn tin cho hay.

Trong ngày 27-7, Tổng Cục Hải quan Việt Nam cũng đã có quyết định khen thưởng “nóng” cho năm tập thể gồm các đơn vị của Hải quan tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Trạm biên phòng Cái Mép, Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa- Vũng Tàu, PC47 công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và bắt giữ số lượng 100 bánh cocaine vừa qua.

Cơ quan chức năng cũng đã có thư mời Công ty CP Thép Pomina 2 làm việc liên quan đến 17 container phế liệu nhập về, trong đó có một container qua kiểm tra có chứa 100 bánh cocaine như trên. Ngoài container đã kiểm tra, 16 container còn lại vẫn đang niêm phong tại cảng, chưa kiểm hoá.

Theo phía công ty, chỉ có container bị phát hiện có chứa cocaine là bị thay đổi số niêm phong (seal). Trước nay công ty vẫn nhập hàng phế liệu và chưa xảy ra tình trạng như trên.