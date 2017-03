Đánh chết “bạn nhậu” vì nhầm tưởng đó là đối thủ

Khoảng 22 giờ ngày 25-10, Bảo cùng ông Trần Luận (SN 1928, trú tại Khu định cư Kim Long) và 5 người khác tên Sáu, Bé, Ty, Lem, Tý ngồi nhậu tại một quán trong xóm ở Khu định cư Kim Long. Khi tất cả đã ngà ngà say, Bảo cùng Ty đi bộ về nhà.

Đi giữa đường, cả hai gặp 3 thanh niên tên Đức, Duy, Tâm đang ngồi nhậu ở nhà Đức thì xảy ra gây gổ dẫn đến mâu thuẫn do tất cả trong người đều có chất men kích thích.



Đức gọi Bảo đến và tát một tát ở mặt và ngay sau đó Tâm chạy ra dùng một vỏ chai bia ném vào đầu Bảo, Bảo đau quá bỏ chạy.



Không dừng lại ở đó, Đức, Duy, Tâm tiếp tục dùng xe máy để đuổi theo Bảo. Biết có người đuổi theo để đánh, Bảo nhặt một cây gậy tre bên đường nấp vào bên thùng rác để đánh phủ đầu.



Thế nhưng, trong lúc đó Toàn chở ông Luận bằng xe máy đi ngang qua, do trời tối nên Bảo nhầm tưởng đây là các đối tượng đang đuổi theo mình liền dùng gậy tre đánh mạnh người ngồi sau. Cú đánh mạnh làm ông Luận ngã xuống xe nằm bất tỉnh.



Biết đánh nhầm người, Bảo cùng mọi người đưa ông Luận đi cấp cứu nhưng ông Luận đã chết. Sau khi biết ông Luận chết, Bảo ra công an phường Kim Long đầu thú.



Cơ quan công an đã có mặt để điều tra làm rõ vụ việc và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.