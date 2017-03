Đánh chết bạn vì không mượn được tiền đánh bạc

Theo điều tra, tối 8-2, Lê Văn Chung cùng Lê Hữu Công, Lê Đình Anh, Lê Hữu Dũng (cùng tạm trú phường Long Bình Tân) rủ nhau đánh bài ăn tiền, mỗi ván đặt cược từ 5.000 đồng. Do không có tiền, Công mượn Chung 50.000 đồng. Sau khi thua Công đứng lên ra về thì Chung yêu cầu chơi tiếp. Lúc này Công hỏi mượn thêm tiền nhưng Chung không cho mượn nên hai người xảy ra cãi nhau. Bực tức, Chung lấy điếu cày bằng tre đánh vào đầu Công khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Sau khi gây án, Chung bị công an bắt giữ.

VĂN NGỌC